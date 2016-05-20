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    «Динамо» обратилось к болельщикам перед матчем с «Зенитом»

    Московское «Динамо» сделало официальное обращение к болельщикам клуба в преддверии матча заключительного тура РФПЛ против «Зенита», который пройдет завтра, 21 мая.

    Напомним, что по итогам 29-ти туров динамовцы находятся на 14-м месте в таблице, опережая зону вылета на одно очко.

    «В субботу нас ожидает главный матч сезона, один из важнейших в истории великого клуба «Динамо».

    Победа не придет просто так. Если мы отнесемся к игре как к очередной. Если все будет идти, как идет. Если кто-то из футболистов на поле позволит себе мысль: «Почему я, а не партнер». Если на полупустых трибунах будет стоять свист и раздаваться скандирования против собственной команды. В этом случае мы обречены.

    Но мы обязательно выиграем, если сделаем все, что в наших силах, а команда и болельщики будут единым целым.

    Если футболисты выйдут на поле спокойными и уверенными в себе, с горящими сердцами и холодной головой, с неистребимой верой в победу, с тем, что называется чувством локтя. В футболе очень часто выигрывает тот, кто больше хочет и более сплочен.

    Мы победим, если болельщики на 90 минут забудут обо всех негативных эмоциях, о последних неудачах, о каких-то разногласиях. Если все силы направят исключительно на поддержку команды. Если энергетика на трибунах будет такой, какой еще не было.

    Это сложно. Но это возможно! Для этого каждый должен отложить в сторону все дела. Даже тот, кто еще ни разу не приезжал на «Арену Химки» и ждет открытия стадиона «Динамо». Надо окрасить трибуны в бело-голубые цвета. Доставайте с антресолей подзабытый динамовский шарф или флаг, надевайте клубные футболки.

    Не время рассчитывать на соседа. Сейчас каждый, кому дорого «Динамо», должен сделать все возможное для победы. Прийти сам и привести как можно больше друзей. Сорвать голос, поддерживая команду, будь ты на трибуне за воротами или на центральных секторах. Футболисты должны чувствовать, что они не один на один с соперником, что за спиной многотысячная армия преданных поклонников клуба, страстно желающих выиграть.

    Приезжайте заранее, чтобы избежать очереди у касс и поддержать команду с самых первых минут!

    Уверены, что если все – футболисты и болельщики – проникнутся этими мыслями, то победа будет за нами. Только вместе мы сила!

    Все на стадион!

    Одна жизнь – одна команда!» – говорится в обращении на официальном сайте «Динамо».

    Источник: ФК «Динамо»

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    20.05.2016 07:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 мая 2016, 15:58

      Если вы выиграете этот матч,с неба красный град прольется)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 20 мая 2016, 15:26

      Зенит едет сдаваться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 мая 2016, 12:37

      Всё нужно делать вовремя, а не за тур до конца чемпионата... Пердив Динамо! Пердив!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 мая 2016, 11:39

      Я не понял,они решили бабла срубить на билетах перед вылетом в фнл?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      bibibois 20 мая 2016, 11:34

      лучше бесплатный вход сделали бы на калек за деньги смотреть нет желания

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 20 мая 2016, 11:15

      Расформировать и никаких проблем.
      Самый оптимальный вариант продать китайцам.Они наведут порядок.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 20 мая 2016, 11:43

      Нам пол страны надо китайцам продать))) что бы порядок навели.А лучше игилу(запрещенному в РФ). Гол на забил-ногу отрубили,головой не попал-извини...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 20 мая 2016, 11:09

      Здесь я за Зенит, вместо Динамо, пусть выйдет какой-то региональный клуб

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 мая 2016, 10:33

      Болельщикам это объяснять не надо, это лучше футболистам довести внятно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 20 мая 2016, 10:24

      ничейку закатают да и все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 мая 2016, 09:26

      Хорошее обращение, с любовью к команде и полное уважения к болельщикам.

      3
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