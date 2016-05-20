Сауль: «Мы можем сотворить историю»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес поделился своими ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов и предстоящего чемпионата Европы.

«Если «Реал» сильнее всех, то пусть он докажет это на футбольном поле. Предстоящий матч – это не шанс отомстить за финал в Лиссабоне, это шанс сотворить историю.

Я счастлив оказаться в расширенном списке сборной на Евро. Буду надеяться, что, в конце концов, попаду на турнир», – сказал Сауль.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.