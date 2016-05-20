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    Сауль: «Мы можем сотворить историю»

    Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес поделился своими ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов и предстоящего чемпионата Европы.

    «Если «Реал» сильнее всех, то пусть он докажет это на футбольном поле. Предстоящий матч – это не шанс отомстить за финал в Лиссабоне, это шанс сотворить историю.

    Я счастлив оказаться в расширенном списке сборной на Евро. Буду надеяться, что, в конце концов, попаду на турнир», – сказал Сауль.

    Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.

    Источник: Marca

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    20.05.2016 07:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 27 мая 2016, 12:39

      какую историю?)))) например, оторвать ноги Роналду? Это да, вы можете! Или сразу 5-6 мячей выкинуть на поле во время атаки Реала, легко.......
      А сыграть красиво сможете?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      CMRDSA 20 мая 2016, 09:13

      всё возможно

      0
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