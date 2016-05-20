Футбольная лига Испании введет штрафы за пустые места на стадионе

Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) приняла решения со следующего сезона подвергать штрафам клубы, во время трансляций матчей которых в объективы телекамер будут попадать пустующие места.

Новые правила обяжут клубы обеспечивать заполняемость секторов стадионов, показ которых во время трансляции будет производиться с определенного ракурса. О сумме вероятных штрафов никакой информации нет.

Подобные меры позволят лиге поспособствовать улучшению продукцию для телеаудитории и повышению конкурентоспособности Примеры по отношению к АПЛ.