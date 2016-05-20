Футбольная лига Испании введет штрафы за пустые места на стадионе

АХхахха...пипец!Что за бред?Зато тогда болельщики могут более активно влиять на команду...например пригрозят что не придут наследующий матч....и всё,светит штраф,руководство обеспокоено)))
Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) приняла решения со следующего сезона подвергать штрафам клубы, во время трансляций матчей которых в объективы телекамер будут попадать пустующие места.
Новые правила обяжут клубы обеспечивать заполняемость секторов стадионов, показ которых во время трансляции будет производиться с определенного ракурса. О сумме вероятных штрафов никакой информации нет.
Подобные меры позволят лиге поспособствовать улучшению продукцию для телеаудитории и повышению конкурентоспособности Примеры по отношению к АПЛ.