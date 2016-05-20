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    Футбольная лига Испании введет штрафы за пустые места на стадионе

    Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) приняла решения со следующего сезона подвергать штрафам клубы, во время трансляций матчей которых в объективы телекамер будут попадать пустующие места.

    Новые правила обяжут клубы обеспечивать заполняемость секторов стадионов, показ которых во время трансляции будет производиться с определенного ракурса. О сумме вероятных штрафов никакой информации нет.

    Подобные меры позволят лиге поспособствовать улучшению продукцию для телеаудитории и повышению конкурентоспособности Примеры по отношению к АПЛ.

    Источник: BBC

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    20.05.2016 01:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 мая 2016, 15:29

      АХхахха...пипец!Что за бред?Зато тогда болельщики могут более активно влиять на команду...например пригрозят что не придут наследующий матч....и всё,светит штраф,руководство обеспокоено)))

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 мая 2016, 09:21

      Обыкновенная глупость.

      1
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 20 мая 2016, 08:43

      Сделали бы это в России, тогда мы все бы смотрели футбол на стадионах бесплатно) билеты даром бы давали лишь бы не штраф)

      1
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      Рейтинг: +790

      denisov 20 мая 2016, 08:36

      Если такое было в России , то почти все клубы давно бы обанкротились

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 мая 2016, 08:17

      Лучше бы штрафовали за сам факт пустых мест на стадионе, чтобы мотивировать клубы раздавать оставшиеся места школам, больницам, приютам. Клубам положительные отзывы, а детям будет безумно приятно.

      3
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax > Kulimen 20 мая 2016, 09:14

      думаю этим и закончится

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 20 мая 2016, 08:11

      Ну полный бред же. Будут продавать билеты например на дорогие места, которые показывает камера, а на дешевых посадят кукол из магазина 18+)))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2016, 06:52

      матч при пустых трибунах и клуб можно обанкротить

      2
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 20 мая 2016, 06:21

      Наши клубы разорятся на таких штрафах

      4
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      Рейтинг: +16

      indie_jesus 20 мая 2016, 05:53

      Давно пора!

      0
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