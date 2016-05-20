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  • 24-го мая состоится встреча Федуна с болельщиками «Спартака»

24-го мая состоится встреча Федуна с болельщиками «Спартака»

20 мая 2016, 01:46
7

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил желание встретиться представителями болельщицких объединений красно-белых, сообщил руководитель «Фратрии» Александр Конев.

Встреча запланирована на 24-е мая по завершении заседания совета директоров столичного клуба.

Федун приобрел «Спартак» в 2003-м году и за все это время он ни разу не провел встречу с болельщиками клуба. За время его правления красно-белые не сумели завоевать ни одного трофея. Последнее достижение датировано июнем 2003-го года, когда «Спартак» стал победителем Кубка России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (7)
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franck_ribery
1463706384
Пусть продает и титулы вернутся!
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Сармат Ростов
1463711353
Неужели прощаться будет? )))
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maior-60
1463725327
Барин соизволил с народом пообщаться.
Ответить
alex kidn
1463729985
Стрелку забил
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Cyberdiver
1463731333
Соизволил снизойти
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андрей андреев
1463731412
Хочет поговорить насчёт смены тренера.Хочет взять Бердыева и Ростов в полном составе.
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