24-го мая состоится встреча Федуна с болельщиками «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил желание встретиться представителями болельщицких объединений красно-белых, сообщил руководитель «Фратрии» Александр Конев.

Встреча запланирована на 24-е мая по завершении заседания совета директоров столичного клуба.

Федун приобрел «Спартак» в 2003-м году и за все это время он ни разу не провел встречу с болельщиками клуба. За время его правления красно-белые не сумели завоевать ни одного трофея. Последнее достижение датировано июнем 2003-го года, когда «Спартак» стал победителем Кубка России.