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    Матч «Кубани» с «Уралом» покажут на большом экране на площади в Краснодаре

    Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка сообщил, что болельщики желто-зеленых смогут понаблюдать за матчем заключительного тура РФПЛ с «Уралом» на большом экране, который будет установлен на Театральной площади города. Напомним, поединок состоится 21-го мая. Начало – в 13:30 мск.

    «Поддержка на игре против московского «Динамо» была просто невероятной. Каждый, кто был в тот день на стадионе, наверняка почувствовал особенную атмосферу единения болельщиков и команды. Поэтому руководством клуба принято решение организовать прямую трансляцию матча с «Уралом» на большом экране Театральной площади Краснодара, чтобы мы смогли снова вместе поболеть за нашу команду. Кроме того, мы приготовили некоторые сюрпризы для наших болельщиков», – сказал Крапивка.

    Источник: ФК «Кубань»

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    19.05.2016 23:52
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Spooky Kid 20 мая 2016, 21:57

      Урал проиграет и так ясно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 мая 2016, 09:25

      Молорики.

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