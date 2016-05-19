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    «Кубань» вручила Павлюченко особую футболку в честь 100-го забитого мяча

    «Кубань» поздравила форварда Романа Павлюченко с юбилейным голом в чемпионате России. Напомним, в поединке 29-го тура с «Локомотивом» игрок в сотый раз поразил ворота соперников в национальном первенстве.

    В честь этого нападающему была вручена особенная футболка с номером «100» на спине. Свою сотню Павлюченко оформил за 288 матчей. Больше него в играх чемпионата России отличались только Олег Веретенников (143 гола), Александр Кержаков (138), Дмитрий Кириченко (129), Дмитрий Лоськов (120) и Сергей Семак (102).

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    Источник: Instagram

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    19.05.2016 23:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2016, 10:46

      Роналду за 1.5 сезона сотню кладет а этот за всю карьеру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 20 мая 2016, 00:35

      Керж в следущем сезоне обгонит Веретенникова)Приятного просмотра)

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > KuPe4iK 20 мая 2016, 03:02

      ему чтобы эти 5-6 мячей забить нужно 10000 раз по воротам ударить и хотя бы в створ попасть,это для кривоногого утопия)как для лодыркина мяч не пропустить

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > KuPe4iK 20 мая 2016, 10:45

      рассмешил

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 20 мая 2016, 00:04

      Банально

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > zra78 20 мая 2016, 09:27

      А ты хочешь чтобы ему статую из бронзы поставили перед входом на стадион?

      0
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