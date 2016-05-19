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    В Англии появится пятая профессиональная лига

    Футбольная лига Англии может провести реструктуризацию схемы своих низших дивизионов.

    В настоящее время в лигу входят Чемпионшип, первый и второй дивизионы, в каждом из которых принимают участие по 24 команды. Начиная с сезона-2019/20 может быть введен четвертый дивизион. Таким образом, количество клубов в лигах уменьшится до 20-ти.

    Ожидается, что 90% настоящих членов лиги поддержат данное решение (65 клубов из 72-х). Окончательное решение примется в ноябре 2017-го года.

    Источник: BBC

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    19.05.2016 21:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 28 мая 2016, 22:08

      Послать бы туда "Динамо", как в 45-ом... только на стажировку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Joni 20 мая 2016, 17:43

      24 клуба в дивизионе это действительно перебор, всё правильно

      -1
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      Рейтинг: +65

      Astonreal 20 мая 2016, 13:06

      72-65=7. А в дивизионы ниже вылетят 8 клубов, какой то клуб собирается поддержать свой вылет?) Или как вообще будут решать какие клубы понизят, а какие оставят из 24?)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      denisov 19 мая 2016, 23:48

      Интересно посмотреть, что получится

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 19 мая 2016, 21:46

      Ну пипец!!! СТОЛЬКО КЛУБОВ!!!!
      Дааа, понимаю на сколько плотный календарь во всех лигах!!!

      1
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