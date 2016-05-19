В Англии появится пятая профессиональная лига

Футбольная лига Англии может провести реструктуризацию схемы своих низших дивизионов.

В настоящее время в лигу входят Чемпионшип, первый и второй дивизионы, в каждом из которых принимают участие по 24 команды. Начиная с сезона-2019/20 может быть введен четвертый дивизион. Таким образом, количество клубов в лигах уменьшится до 20-ти.

Ожидается, что 90% настоящих членов лиги поддержат данное решение (65 клубов из 72-х). Окончательное решение примется в ноябре 2017-го года.