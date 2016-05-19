Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    У защитника «Айнтрахта» обнаружен рак

    У защитника франкфуртского «Айнтрахта» Марко Русса обнаружен рак.

    Такой диагноз 30-летнему игроку был поставлен после обращения антидопинговой комиссии Немецкого футбольного союза в клуб из Франкфурта по поводу его допинг-пробы, оказавшейся положительной.

    Причина столь неутешительного вердикта – превышение нормы гормона роста в организме Русса. При этом, сам капитан «Айнтрахта» заявил, что готов принять участие в первом стыковом матче с «Нюрнбергом» за право остаться в Бундеслиге. Поединок пройдет сегодня, начало – 21:30 мск.

    Источник: ФК «Айнтрахт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2016 19:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11