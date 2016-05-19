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Сербия будет обжаловать принятие Косова в УЕФА

19 мая 2016, 18:53

Футбольный союз Сербии подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) 13 мая относительно принятие в состав УЕФА Федерации футбола Косова, сообщает politika.rs. УЕФА не торопится с решением, но уже известно, что Косово на данный момент не включен в предварительный список участников квалификации чемпионата мира-2018, как и Гибралтар.

Сегодня министр спорт РФ Виталий Мутко сообщил, что РФС подаст заявку в УЕФА с просьбой разводить команды из России и Косова при жеребьевках турниров.

Источник: Бомбардир.ру
Европа
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