Сербия будет обжаловать принятие Косова в УЕФА

Футбольный союз Сербии подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) 13 мая относительно принятие в состав УЕФА Федерации футбола Косова, сообщает politika.rs. УЕФА не торопится с решением, но уже известно, что Косово на данный момент не включен в предварительный список участников квалификации чемпионата мира-2018, как и Гибралтар.

Сегодня министр спорт РФ Виталий Мутко сообщил, что РФС подаст заявку в УЕФА с просьбой разводить команды из России и Косова при жеребьевках турниров.