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    «Вильярреал» представил первого катарца в истории Ла Лиги

    Нападающий из Катара Акрам Афиф официально представлен в качестве игрока «Вильярреала». Он стал первым представителем своей страны в Ла Лиге. 19-летний игрок до этого выступал за «Эйпен» во второй по силе бельгийской лиге.

    «Я счастлив оказаться в «Вильярреале» и стать первым катарцем в истории Ла Лиги. Надеюсь, открою двери для других», – сказал Афиф.

    Источник: Twitter

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    19.05.2016 17:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +89

      Rash0559 19 мая 2016, 22:40

      Ща катарские шейхи купят Вильярреал, после такого))

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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 19 мая 2016, 18:12

      ну удачи

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