«Вильярреал» представил первого катарца в истории Ла Лиги

Нападающий из Катара Акрам Афиф официально представлен в качестве игрока «Вильярреала». Он стал первым представителем своей страны в Ла Лиге. 19-летний игрок до этого выступал за «Эйпен» во второй по силе бельгийской лиге.

«Я счастлив оказаться в «Вильярреале» и стать первым катарцем в истории Ла Лиги. Надеюсь, открою двери для других», – сказал Афиф.