«Вильярреал» представил первого катарца в истории Ла Лиги

Ща катарские шейхи купят Вильярреал, после такого))
Нападающий из Катара Акрам Афиф официально представлен в качестве игрока «Вильярреала». Он стал первым представителем своей страны в Ла Лиге. 19-летний игрок до этого выступал за «Эйпен» во второй по силе бельгийской лиге.
«Я счастлив оказаться в «Вильярреале» и стать первым катарцем в истории Ла Лиги. Надеюсь, открою двери для других», – сказал Афиф.
Arranca la presentación de Akram Afif, puedes seguirla en directo por #VillarrealLive (https://t.co/yTgwvYtnoE) pic.twitter.com/69lXiq87j3— Villarreal CF (@VillarrealCF) 19 мая 2016 г.