Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Динамо» победит «Зенит» и останется в РФПЛ»

    Защитник сборной СССР Александр Бубнов, ныне работающий футбольным экспертом, поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом».

    «Очень интересный матч с точки зрения «Динамо». Команда как никогда близка к вылету из Премьер-лиги. В какой-то степени бело-голубым повезло, что в прошлом туре «Зенит» потерял шансы на чемпионство и Лигу чемпионов. Команда фактически не имеет мотивации на предстоящий матч. Плюс в Химках не сыграют Халк, Витсель и Смольников. Но это вовсе не означает, что команда очень сильно ослабнет: хороших игроков там хватает.

    Мне кажется, в этой встрече победит «Динамо». Я даже готов пойти против своих правил и рискну поставить на победу хозяев. Что-то подсказывает: «Динамо» хоть через стыки, но спасется», – отметил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2016 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz 19 мая 2016, 18:27

      Можно и проиграть -Динамо надо сохранить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 19 мая 2016, 17:18

      Если игроки Динамо действительно хотят остаться в РФПЛ,то им просто надо биться так,как будто это для них матч за чемпионство! По итогам последних субботних матчах места в нижней части таблицы могут резко поменяться-в любом случае динамовцам очки надо набирать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 19 мая 2016, 17:16

      Зенит потеряет всякое уважение, если ляжет под динамо

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 19 мая 2016, 17:15

      Бубен признался, что Динамо купит игру... Хоть исподтишка, но честно.. Как эксперт должен был прямо сказать - договорняк...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 мая 2016, 15:59

      Наверное Бубнову, даже известна сумма отката.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 мая 2016, 15:27

      На поле выйдет лишний иностранец и Зенит получит техническое поражение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 мая 2016, 14:39

      Ну если только Кокорин банку в свои ворота положит, то может и будет какой то шанс на победу, а так как это не печально было, потолок ничья 0-0 т.к забивать у Динамо некому, зато есть целая толпа которые готовы запороть момент, а в защите накосячить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Lenine 19 мая 2016, 14:11

      Мотивация у Зенита пока сохраняется, ибо Краснодар может его на 4-е место скинуть.
      А у Динамо велики шансы при проигрыше в переходных матчах помеситься на полях Астрахани.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2770

      волчарик 19 мая 2016, 13:57

      ничья только не договорная как некоторые пишут просто одни не могут а другие давно не хотят бегать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 19 мая 2016, 13:41

      Любви к Зениту у меня нет, но сократить число московских клубов до трех давно назревающий вопрос.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО > sargassov 19 мая 2016, 15:33

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11