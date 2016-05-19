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    Булыкин: «С таким бюджетом «Зенит» должен был повторять успех «Баварии»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша на посту главного тренера «Зенита».

    — Мне кажется, он пришел за большими деньгами, за большими футболистами. Но у российского футбола своя специфика. Со временем Виллаш-Боаш стал относиться к чемпионату России с прохладцей, сказал, что уйдет. Некоторые футболисты «Зенита» перестали прогрессировать. С таким бюджетом «Зенит» мог быть на такой же вышине, на какой «Бавария» в Германии.

    — Виллаш-Боаш неправильно сделал, когда сказал летом, что по окончании сезона покинет клуб?

    — Уходит тренер. Футболисты должны играть, выполнять свою работу, невзирая на то, кто тренирует. У нас принято во всем полагаться на тренера. Он наберет футболистов, они играют как получится. В Европе другая система, там тренер — наемный работник, он должен тренировать футболистов, которых клуб подбирает под свою стратегию, условия. Стратегию клуба определяют президент, спортивный директор, совет директоров. Там невозможна ситуация, какая случилась в «Зените» с Кержаковым. Лучший бомбардир российского футбола, великий форвард — он мог быть иконой «Зенита». И с ним так поступают! Категорически против таких вещей. Если бы подобное случилось в европейском клубе, сразу поднялся бы народ, руководство сказало бы тренеру: ты чего, парень, это наша гордость, он потом будет работать в клубе, наше лицо. Такие люди на дороге не валяются. Это история и легенда клуба.

    — А тренер рано или поздно уходит.

    — В том-то и дело. Виллаш-Боаш уходит, а в «Зените» ни Аршавина, ни Кержакова. Хотя они могли красиво завершить спортивную карьеру, как Малафеев. Как это принято в Европе. У нас такими игроками не дорожат.

    — Можно сказать, что Виллаш-Боаш не выжал максимум из команды, которую возглавлял.

    — Нет, конечно. Насколько я понял, у него и желания особого не было. Работать тренером в России и в Европе — разные вещи. Видно было, что португалец не получал удовольствия, тренируя в России, чувствовал себя не в своей тарелке, не хотел развивать «Зенит» так, чтобы он был топ-клубом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.05.2016 10:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -16

      scikuni 19 мая 2016, 13:06

      вся разница что бавария частная а синит сосет госбабки

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 мая 2016, 11:20

      Да все хороши..

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 19 мая 2016, 11:07

      С такими данными как у Булыкина он должен был по 30-40 мячей в сезон забивать..а что в итоге??? нооооль..

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