Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» заинтересовался полузащитником «Ромы» Паредесом

    Хавбек «Ромы» Леандро Паредес, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Эмполи», может продолжить карьеру в России. Аргентинский футболист попал в сферу интересов «Зенита».

    Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего игрока заинтересованы «Барселона», «Челси» и «Ливерпуль». Рыночная стоимость полузащитника составляет шесть миллионов евро.

    В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Паредес провел 33 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2016 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 19 мая 2016, 12:41

      народное достояние начало бесить,что в испании,германии,англии нет желающих?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 19 мая 2016, 11:44

      Еще один Передас будет в Зеньке))
      Одного дзюбы им мало)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 19 мая 2016, 09:18

      Я один не правильно прочитал ?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11