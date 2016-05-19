«Зенит» заинтересовался полузащитником «Ромы» Паредесом

Хавбек «Ромы» Леандро Паредес, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Эмполи», может продолжить карьеру в России. Аргентинский футболист попал в сферу интересов «Зенита».

Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего игрока заинтересованы «Барселона», «Челси» и «Ливерпуль». Рыночная стоимость полузащитника составляет шесть миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Паредес провел 33 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.