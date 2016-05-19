Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Слова Федуна про позорное пятое место – повод, чтобы убрать Аленичева»

    Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал слова владельца московского клуба Леонида Федуна, который назвал пятое место красно-белых в чемпионате России позором. По словам футбольного эксперта, этим высказыванием он хотел дать повод для увольнения главного тренера Дмитрия Аленичева.

    «Странная история, поскольку в прошлом году после непопадания в еврокубки про позор Леонид Федун ничего не говорил, а сейчас вдруг после пятого места заявил такое. Конечно, от «Спартака» всегда будут ждать борьбы за чемпионство, поэтому в глобальном смысле правда в его словах есть. Возможно, эти слова являются поводом, чтобы убрать Дмитрия Аленичева. Раз позор, то необходимы какие-то перемены в тренерском штабе.

    Здесь явно виден намек, что 31-го числа на совете директоров может последовать отставка нынешнего тренерского штаба. Ведь не случайно ведутся какие-то тайные переговоры с Курбаном Бердыевым. Не исключено, что уже какие-то ходы наперед расписаны. Скоро узнаем», – сообщил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2016 08:10
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 20 мая 2016, 13:45

      Если Федун уволит Аленичева, больше никогда не буду матчи Спартака смотреть. Блять, за коней болеть пойду - там хоть стабильно все, и уважают людей, которые клубу годы своей жизни отдают... или за Краснодар - туда скоро весь Спартак перейдет игру налаживать красивую, а Федун так и будет у разбитого корыта.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      asshunter 19 мая 2016, 16:19

      Давно бы уже болелы спартаковские вывесили баннер "федун - п*дор" и ушли с трибун. матча 2-3 на Арене, без болельщиков, может о чем-то и задумается. А то только тульские шарфики критиковать могут и Дзюбу-безбилетника.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Salim73 19 мая 2016, 14:25

      Федун дай мужику по работать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 мая 2016, 13:36

      Надо быть полным гомодрилом, чтобы после такого сезона убрать Аленичева. Во-первых - задачу попадания в еврокубки выполнил, Во-вторых - наигрывал молодёжь (что до этого никто в таком объёме не делал в Спартаке, даже Романцев), В-третьих - наконец расчистил "Авгиевы конюшки" избавившись от лишних людей в составе (есть ещё парочка правда на выход) и подготовив почву для становления и усиления команды адекватными и более сильными игроками.

      И если после этого Федун снимет Аленичева, нужны уже реально какие-то кардинальные меры по противодействию Федунка, т.к. с таким подходом ещё 20 лет не видать нам ни единого трофея.
      P.S. Бекиич не панацея, Спартак будет играть в дно-футбол, набирать очки, но при этом так ничего и не выиграет... И всё продолжится из раза в раз....

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 19 мая 2016, 12:35

      Пока это только слухи и домыслы. Журналистам надо кормиться. Однако нет дыма без огня и всё возможно. Поживём увидим.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 мая 2016, 11:18

      Мне кажется,Федун хочет взять Бердыева,выиграть чемп. И продать клуб.После 1места,стоимость вырастет в разы.Но Бердыев,думаю,понимает,что потом кидалово.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6614

      maior-60 19 мая 2016, 11:03

      Федуна интересует бизнес в чистом виде. На клуб он плевать хотел. Новый стадион - тоже один из пунктов его бизнес-плана, требующий скорейшей отдачи. У Федуна отсутствует четкий план развития команды и внятная трансферная политика, поэтому и шарахается из стороны в сторону. Ни одному из тренеров не дал нормально работать. Если выкинет Аленичева, лучше не станет.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 19 мая 2016, 10:38

      Бердыев в этот гадюшник не пойдёт.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Taps 19 мая 2016, 11:50

      он же не в ФК Бомжатник идет)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > REDWHITE_ 19 мая 2016, 15:43

      "Гадюшник",он имеет ввиду,как к тренерам относятся. Кстати и к болелам тоже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 мая 2016, 10:31

      Очень похоже на правду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 19 мая 2016, 10:30

      Таким тренерам, как уважаемому мной тренеру Аленичеву, нужно держать удар и в случае отставки, которую затеял Федун, нужно выбрать среднюю команду РПФЛ и строить заново по своей задумке! Федуну нужен результат сегодня и сейчас, он вложился в стадион,теперь обратимость затрат придет только от Лиги Чемпионов, телевидения, рекламы и от билетов на внутренний чемпионат много не соберешь!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11