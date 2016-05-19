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    Мутко надеется, что членам сборной России будут задавать не очень сложные вопросы на «Что?Где?Когда?»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко высказал мнение по поводу участия игроков сборной России во главе с Леонидом Слуцким в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

    «Звал ли меня Слуцкий в свою команду? Вы знаете, это была инициатива национальной сборной России. Чтобы попасть в состав команды Леонида Викторовича на «Что? Где? Когда?», нужно много тренироваться.

    Состав уже определен, он мне понравился, мне вообще вся национальная сборная нравится. Будут играть братья Березуцкие и остальные ребята. Я хочу пожелать команде удачи. Надеюсь, что болельщики зададут не очень сложные и каверзные вопросы», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.05.2016 07:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 мая 2016, 10:53

      А какие вопросы можно задать футболисту???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 мая 2016, 09:46

      Нормально Мутко ответил, "Будут играть братья Березуцкие и остальные ребята". Такое чувство, что кроме Березуцких, остальных игроков нашей команды он не знает.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 19 мая 2016, 09:03

      Нет, конечно...
      "- Василий, Вы когда-нибудь ходили с вилами на медведя?
      - Нет, господин крупье
      - Внимание вопрос - что в черном ящике?"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 19 мая 2016, 08:31

      Типа, Дзюбе "Кого Вы назвали трениришкой?" Ответ: "Да так одного брюнета, который три раза подряд какой-то кубок взял". Ведущий: "Поздравляю, счёт уже 3-0" в вашу пользу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      koka7751 19 мая 2016, 08:29

      Вам, что, больше не чем заняться в футболе?!

      1
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      Рейтинг: +73

      D_Fedor > koka7751 19 мая 2016, 08:44

      Им не то чтобы заняться нечем, они просто не знают как по-другому пропиариться, через спорт то не получается!!!Потом будет угадай мелодию и танцы с футболистами:)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > D_Fedor 19 мая 2016, 09:42

      Танцы вряд ли , им ,как и на футбольном поле, одни штуки между ног мешать будут.

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