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    Тихонов: «Рад, что у игроков «Ростова» ничего не нашли. Футбол в России чист»

    Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов рассказал о своих планах на будущее, а также высказал мнение по поводу отрицательного результата допинг-проб игроков «Ростова».

    – Я очень рад, что у игроков «Ростова» ничего не нашли. Команда заслужила своей игрой право выступать в Лиге чемпионов. Наш футбол оказался чистым. На допинг проверяли 11 человек, но, как выяснилось, никто из них не употреблял запрещенных препаратов. Это большой плюс для всего нашего футбола.

    – Вы остаетесь в «Краснодаре» по окончании сезона?

    – Что касается моего будущего, то оно неясно. «Краснодар» пока не предлагал мне продлить контракт. Если не останусь в «Краснодаре», буду искать новую работу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2016 06:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      www111 19 мая 2016, 10:02

      Если не нашли у Ростова ничего , это означает в РФПЛ вся команда чисто ???

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      Рейтинг: +74

      koka7751 19 мая 2016, 08:28

      Курбана в "Краснодар", Олег сдаёт позиции, вообще ни какой.

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