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    Клопп: «Первый пропущенный гол не проблема – проблемы начались потом»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру своих подопечных в финальном матче Лиги Европы против «Севильи» (1:3).

    «Я был очень доволен началом: мы забили чудесный гол, а еще один наш мяч не засчитали. 1:0 после первого тайма – обычно это хороший результат.

    Первый пропущенный гол не был проблемой, проблемой стало то, что началось потом. Мы полностью потеряли веру в наш стиль игры, потеряли форму и нервничали в обороне.

    Это показывает, что мы еще не достигли того уровня, на который надеялись. Нужно использовать этот опыт. Уверен, мы будем сильны. А сегодняшний вечер – это расстройство и разочарование», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    19.05.2016 00:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +73

      D_Fedor 19 мая 2016, 08:35

      Команда - настроение! На куражах любого порвут....но когда не получается,тогда хоть что делай...

      2
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      Рейтинг: -2

      esperado911 > D_Fedor 19 мая 2016, 09:15

      Это точно,ливерпуль прям не ливерпуль вовсе был(

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > esperado911 19 мая 2016, 09:17

      Это потому что Севилья была Севильей!

      0
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