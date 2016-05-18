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    Пике: «Реал» может снимать свое кино, а мы наполняем музей трофеями»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что каталонцы больше сконцентрированы на спортивных успехах, чем «Реал».

    «Мы каждый год выигрываем по два трофея. Мы поздравим «Реал», если они победят в Лиге чемпионов. Каждый проходит свой путь с начала, а выводы будут в конце.

    «Реал» может снимать свое кино, а мы наполняем музей трофеями. Не знаю, расстроены ли они этим, но когда все время побеждает одна команда, становится неинтересно. Людям нужны новые кумиры. Такая гегемония, как сейчас, скучна. Надеюсь, мы продолжим побеждать до тех пор, пока я не повешу бутсы на гвоздь», – сказал Пике.

    Источник: Football Espana

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    18.05.2016 19:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      givenshi 20 мая 2016, 13:04

      игра,движения и текст который изливает Пике схожи с двумя сказочными героями!волшебник изумрудного города-пугало-это по тексту!и буратино деревянный по игре!

      0
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      Рейтинг: +5

      Karakulov 18 мая 2016, 20:18

      слишком много разговорился! путалонский ушлепок

      0
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      Рейтинг: +141

      erofey83 18 мая 2016, 19:50

      Последнее время, когда Пике оставит в соц сетях свой язвительный коммент относительно Реала, то последние всегда выигрывают))

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