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    Буффон: «Если в спорте есть справедливость, то «Атлетико» выиграет ЛЧ»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Атлетико» и «Реал».

    «Если в спорте есть справедливость, то «Атлетико» выиграет. Два года назад им очень не повезло в финале. Я верю, что в спорте есть возможность реванша. Это будет тяжелая задача, потому что у «Реала» больше опыта в подобных матчах.

    «Реал» – фаворит, но благодаря организованности и цепкости «Атлетико» является самым сложным соперником. Не удивлюсь, если они выиграют. Мне не понравилось, как они проиграли тот финал, потому что им очень не повезло тогда. «Атлетико» будет очень злым, и «Реалу» придется попотеть, чтобы обыграть их», – сказал Буффон.

    Источник: Football Espana

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    18.05.2016 19:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -186

      Protosser 19 мая 2016, 09:52

      Буффонище ерунды не скажет.
      Атлетико - реально должен взять реванш за то невезение.
      За те добавленные 5 минут..

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 мая 2016, 03:17

      Было бы справедливо, если бы атлетосы по делу обыграли бы двух последних соперников.В первой игре судья вывез, пеналь не поставив, во второй отскочили за счет выездного гола.

      1
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      Рейтинг: +7

      TripLike 18 мая 2016, 22:35

      Атлетико и без грязи? вы что,смеетесь?Самая грязная команда в мире...

      0
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      Рейтинг: +22

      anacarp 18 мая 2016, 20:49

      правильные вещи говорит только атлетико должен взять лч

      2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 18 мая 2016, 20:06

      Такая Величина как Буффон знает что говорит. Солидарен с мнением Джиджи, хотя мне больше импонирует Реал. Буду просто наслаждаться надеюсь красивым матчем без грязи.

      3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 мая 2016, 19:51

      Все верно, Атлетико заслужил победу в ЛЧ

      4
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      Рейтинг: +665

      Snerg > мутко на кол!!! 21 мая 2016, 19:29

      всем

      0
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