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    Мутко: «Не сомневался в отрицательном результате допинг-проб «Ростова»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко не сомневался в том, что допинг-пробы 11 футболистов «Ростова» дадут отрицательный результат.

    «Я выражаю большое удовлетворение по поводу того, что допинг-пробы игроков «Ростова» отрицательные. Я не сомневался в этом. Система допинг-контроля в футболе – одна из самых больших в мире. Мы не видим допинг-случая в футболе за последние годы – всего два случая было.

    Сама форма проверки именно игроков «Ростова», может, и вызвала вопросы у болельщиков. Но я рад, что все благополучно и желаю «Ростову» успехов в этом туре и в целом», – отметил Мутко.

    Напомним, сегодня стало известно, что допинг-пробы игроков «Ростова», которые были взяты после матча 28-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» (2:0) 12 мая, дали отрицательный результат. Пробы были взяты у 11 игроков стартового состава «Ростова».

    Источник: ТАСС

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    18.05.2016 18:58
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +520

      Boozman 18 мая 2016, 19:24

      Не сомневался, но так надеялся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +520

      Boozman 18 мая 2016, 19:12

      Да вы, батенька, El Pizdadol

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 мая 2016, 19:02

      Зато сколько скулежа было.

      -2
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