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    Нигматуллин: «У Федуна достаточно специфическое мнение»

    Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что пятое место в турнирной таблице для москвичей является максимальным результатом на данный момент

    «Команда Дмитрия Аленичева выполнила свою задачу. Конечно, сейчас можно кричать, что красно-белые должны быть на первом месте. Пока что команда строится, а основательно построился только стадион. Чтобы Аленичев мог серьезно конкурировать с сильными соперниками, нужно, чтобы игроки на всех линиях соответствовали серьезным задачам. А с таким составом пятое место – это потолок, которого можно было достичь.

    «Спартак» хорошо провел концовку, порой последний рывок решает многое. Да, красно-белые сами не избежали осечек, но в нужный момент команда собралась и достигла результатов, которые соответствуют поставленным задачам. У Леонида Федуна всегда свое достаточно специфическое мнение, ему надо проанализировать менеджмент последних 10 лет. Импульсивные решения ни к чему хорошему не приведут. Понятно, что дыма без огня не бывает, сделали предложение Бердыеву. Я буду очень сильно разочарован таким решением руководства и смею предположить, что неудачи «Спартака» продолжатся с очередным импульсивным решением. Надеюсь, что «Спартак» удачно выступит на групповом этапе Лиги Европы», – рассказал Нигматуллин.

    Напомним, что победой в матче 28-го тура российской Премьер-лиги над «Тереком» (3:0), «Спартак» гарантировал себе участие в Лиге Европы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2016 17:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 18 мая 2016, 20:12

      У Карпина два серебра и бронза и его уволили с треском,а Дмитрий чудом 5 место занял и все кричат дайте поработать,,,непонятно,,,,а то что в конце выиграл 4 игры так играл с командами которые сейчас не в лучшей форме

      -3
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      ...
      Рейтинг: +3682

      lordmrv > slavutiq70 18 мая 2016, 22:34

      а что будет лучше пнуть очередного тренера? за год мало у кого что получалось. Вспомним Фергюсона в дебюте работы с красными дьяволами.

      0
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      Рейтинг: +171

      Мы Русские 18 мая 2016, 19:14

      Если после такой концовки уволят Анатольевича, это будет просто финиш команде. Только - только Родионов и КО немного разгребли бардак предшественников и вдруг - Бердыев с новыми игроками и составом? При всем уважении к Бикеечу, хотел бы увидеть дальнейшую работу Дмитрия Анатольевича с командой.

      4
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > Мы Русские 18 мая 2016, 21:09

      а хрен его поймёшь лёню ! валеру убрали команда второй была !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 мая 2016, 17:58

      в группу еще попасть надо

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 мая 2016, 17:50

      Я тоже думаю что Спартак и Бердыев-абсолютно не подходят друг другу .Вообще не понимаю Федуна-сколько можно портачить постоянно.Дай одному тренеру поработать несколько сезонов-смени состав .Ну хватит уже бросаться из крайности в крайность.

      4
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Диктор 18 мая 2016, 20:21

      Кто вас епет и кормит? Федунидзе всегда прав.))

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > PNZ1985 18 мая 2016, 20:33

      Соси молча.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Диктор 18 мая 2016, 22:37

      Если вспомнишь как он Рубин тренировал последние полгода работы в нем - поймешь что вполне так подходят друг другу. Он не статичен и выжимает результат из того, что есть. Но стремится к Спартаковской/Барселонской игре, он неоднократно говорил. Последний матч Спартак-Рубин при Бердыеве Рубин был великолепен и играл так, как должен играть Спартак. А Спартак сидел в своей штрафной автобусом.

      -1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Диктор 19 мая 2016, 06:38

      Только если твою кровь дрочериуеб0к

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > mgordeev 19 мая 2016, 07:31

      Дело не в его тактике игры-просто уже реально надоела чехарда с тренерами.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > PNZ1985 19 мая 2016, 07:33

      Больше не отвечу-мне противен сопляк трогающий детей -реально жаль тебе невоспитанное быд.ло.

      -1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Диктор 19 мая 2016, 21:06

      сопляк у тебя в штанах мудиЛ0!

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