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    Петреску хочет вернуться в Россию

    Агент Николай Пырнэу, который представляет интересы бывшего наставника «Кубани« и «Динамо» Дана Петреску, рассказал о его желании вернуться в чемпионат России.

    «Любое предложение, которое поступит из России, будет обсуждаться очень серьезно. Приоритетом для него является возвращение в Россию и победа в чемпионате или Кубке страны. Он хочет вернуться в Россию и выиграть титул.

    Петреску никогда не предлагает свою кандидатуру на должность главного тренера ни одного из клубов. Но любое предложение, в том числе от «Рубина», будет обсуждаться очень серьезно. На данный момент ни один из российских клубов на Петреску не выходил», – заявил Пырнуэ.

    Сейчас Петреску возглавляет китайский клуб «Цзянсу Сунин», который занимает второе место в чемпионате страны, имея на своем счету 21 очко в активе после девяти туров.

    Источник: ТАСС

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    18.05.2016 15:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 18 мая 2016, 20:27

      петреску румын а перебор мне кажется армян как говориться куда не плюнь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 18 мая 2016, 18:12

      цыган у нас и так перебор..

      -1
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