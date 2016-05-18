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    Опрос: как «Динамо» завершит сезон?

    За один тур до окончания сезона в российском чемпионате «Динамо» располагается на 14-м месте в турнирной таблице и находится всего в одном очке от зоны вылета. Болельщики бело-голубых не выдержали такого унижения и провели встречу с футболистами команды, на которой опытные игроки дали обещание, что не покинут московский клуб, если тот вылетит в ФНЛ.

    «Бомбардир» проводит опрос среди своих читателей с целью узнать, как московское «Динамо» завершит этот сезон РФПЛ?

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2016 11:01
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 18 мая 2016, 14:11

      потому что скорее всего будем играть с волгарью

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 18 мая 2016, 14:11

      через стыки спасемся

      -1
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