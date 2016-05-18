Опрос: как «Динамо» завершит сезон?

За один тур до окончания сезона в российском чемпионате «Динамо» располагается на 14-м месте в турнирной таблице и находится всего в одном очке от зоны вылета. Болельщики бело-голубых не выдержали такого унижения и провели встречу с футболистами команды, на которой опытные игроки дали обещание, что не покинут московский клуб, если тот вылетит в ФНЛ.

«Бомбардир» проводит опрос среди своих читателей с целью узнать, как московское «Динамо» завершит этот сезон РФПЛ?