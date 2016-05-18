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    Попов: «Аленичев давно всем доказал, что он большой спартаковец»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов высказал мнение по поводу поступка главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева, который после матча ФНЛ «Спартак-2»«Арсенал» отпраздновал вместе с туляками выход в РФПЛ.

    «Думаю, Аленичев уже давно всем доказал, что он большой спартаковец. Сколько он здесь отыграл, десять лет? Выигрывал чемпионаты, кубки. Он пришел на игру, посмотрел на свою бывшую команду. Это просто вопрос уважения», – сказал Попов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.05.2016 09:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 18 мая 2016, 13:13

      Как футболист Дмитрий Аленичев большой спорить только дурак будет,как тренер нулевой пока по крайне мере,А как определить какой он Спартаковец не знаю,,,,,,чем здесь мерить???? ну то что Спартаковец то это точно

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 мая 2016, 10:35

      Полностью согласен.

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      Рейтинг: +217

      Salamоn 18 мая 2016, 10:03

      Как и есть

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