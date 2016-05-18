Попов: «Аленичев давно всем доказал, что он большой спартаковец»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов высказал мнение по поводу поступка главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева, который после матча ФНЛ «Спартак-2» — «Арсенал» отпраздновал вместе с туляками выход в РФПЛ.

«Думаю, Аленичев уже давно всем доказал, что он большой спартаковец. Сколько он здесь отыграл, десять лет? Выигрывал чемпионаты, кубки. Он пришел на игру, посмотрел на свою бывшую команду. Это просто вопрос уважения», – сказал Попов.