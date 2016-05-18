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Федун: «Сегодня практически нет «договорняков»

18 мая 2016, 00:49
14

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что введение переходных матчей между РФПЛ и ФНЛ уменьшило число договорных игр.

«Думаю, что я был прав. Сегодня практически нет «договорняков», никто никому не дарит очки. Не случись этого, сегодня мы бы имели совсем другой чемпионат, не столь интересный, не столь активный. Как видите, идея оказалась очень рациональной, очень правильной», – сказал Федун.

По его мнению, судейские ошибки не являются признаком предвзятости арбитров.

«Посмотрите любой чемпионат. В любом куча проблем. Даже топовые судьи ошибаются. Судейские ошибки – это часть шоу.

Насколько я знаю, эпоха, когда судьи представляли интересы отдельных команд, канула... Такого, как у нас, помните, с «Томью» с Кулалаевым, нет. Хотя он тут отличился как боковой. Я думал, его уже нет».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Zeff
1463523039
С вами нет. А вот ЦСКА вовсю договаривается.
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VITPO
1463529808
практически нет «договорняков».Ключевое слово-практически.
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SERG63
1463534391
Посмотрим по результатам последнего тура.
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sprint5
1463541804
значит не научился договариваться
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leonard1984
1463546669
Интересно к чему такие заявления?
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Пчела 672
1463546886
Как только вспыхнет новая заказуха, нужно будет Арнольдычу обратить на неё внимание)) Мне интересно, кто то без сарказма отнесся к этим словам))
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Mariner
1463552479
Договорняки прекратились сразу после последнего липового чемпионства свиней, так что Федун, хватит хрюкать! Хотя и он пытался с бездарным пуделем пропихнуть свиноту в чемпионство, а результат всем известен - позоры России в еврокубках и слив очков. В конце концов этот главхряк успокоился, нарисовав 5 купленных звёзд над ромбовым надгробием свиней. Но в этом году по ходу опять проплатил и Чвинота вновь будет поганить России в еврокубках. Полностью победить договорняки можно лишь расформировав этот убогий клубец, признав его преступным и вредным для людей, а всех сектантов, считающих себя говорящими свиньями, отправив на реабилитацию в дурки на пару лет. Есть ещё способ - самосожжение секты, ввиду бессмысленности и вредоносности существования, но тут всё зависит от воли Федуна и других проповедников.
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Boozman
1463559777
Нет договорняков? Ахаха. Шутник ещё тот. Тут в премьер-лиге хватает очень "интересных" и странных матчей, а уж в ФНЛ и ПФЛ их куда больше
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Днестряне
1463607876
Вроде как апрель месяц уже закончился :-)
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