Федун: «Сегодня практически нет «договорняков»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что введение переходных матчей между РФПЛ и ФНЛ уменьшило число договорных игр.

«Думаю, что я был прав. Сегодня практически нет «договорняков», никто никому не дарит очки. Не случись этого, сегодня мы бы имели совсем другой чемпионат, не столь интересный, не столь активный. Как видите, идея оказалась очень рациональной, очень правильной», – сказал Федун.

По его мнению, судейские ошибки не являются признаком предвзятости арбитров.

«Посмотрите любой чемпионат. В любом куча проблем. Даже топовые судьи ошибаются. Судейские ошибки – это часть шоу.

Насколько я знаю, эпоха, когда судьи представляли интересы отдельных команд, канула... Такого, как у нас, помните, с «Томью» с Кулалаевым, нет. Хотя он тут отличился как боковой. Я думал, его уже нет».