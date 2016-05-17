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    Попов: «Поговорили с болельщиками – и результат все видят»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о том, как повлияла игру команды беседа с болельщиками после матча 25-го тура РПФЛ против «Мордовии» (2:2). После той игры у «Спартака» началась победная серия из четырех встреч.

    «Болельщики нам помогли. Самим футболистам было неприятно, когда не выигрывали и шла полоса неудач. Мы поднялись на трибуны, поговорили с людьми – и результат все видят. Я не против такого общения с болельщиками и в дальнейшем, например, перед началом сезона.

    Но не думаю, что это нужно делать часто. Когда случаются неудачи на поле, футболистам необходимо проявлять характер. А вот когда все складывается хорошо – кругом улыбки, и все довольны. Мы поднимались на трибуны к фанатам и были уверены, что они всегда нас поддержат.

    Вчера на матч пришло много зрителей, которые также помогли нам добыть три очка с «Тереком». Их значимость нельзя занижать», – сказал Попов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2016 22:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      однозначно - местные адми 18 мая 2016, 16:01

      побеждайте в последнем туре!!!!
      болеем: за Вас и за Рубин!!!

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