Матч «Ростова» и «Терека» рассудит Николаев, игру ЦСКА и «Рубина» – Лапочкин

Назначены судейские бригады на матчи 30-го тура РФПЛ. Все игры состоятся 21 мая и начнутся в 13:30 по московскому времени.

Отметим, что матчи претендентов на чемпионство будут обслуживать Сергей Лапочкин, который рассудит «Рубин» и ЦСКА, а также Алексей Николаев, который отработает на встрече «Терека» и «Ростова».

21 мая, суббота

«Крылья Советов» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Тихон Калугин (Москва);

«Рубин» – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург);

«Краснодар» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Чельцов (Москва);

«Уфа» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Ширяев (Ставрополь);

«Терек» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва);

«Урал» – «Кубань»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Ринат Деушев (Москва);

«Динамо» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону);

«Локомотив» – «Мордовия»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).