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    Матч «Ростова» и «Терека» рассудит Николаев, игру ЦСКА и «Рубина» – Лапочкин

    Назначены судейские бригады на матчи 30-го тура РФПЛ. Все игры состоятся 21 мая и начнутся в 13:30 по московскому времени.

    Отметим, что матчи претендентов на чемпионство будут обслуживать Сергей Лапочкин, который рассудит «Рубин» и ЦСКА, а также Алексей Николаев, который отработает на встрече «Терека» и «Ростова».

    21 мая, суббота

    «Крылья Советов» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Тихон Калугин (Москва);

    «Рубин» – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург);

    «Краснодар» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Чельцов (Москва);

    «Уфа» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Ширяев (Ставрополь);

    «Терек» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва);

    «Урал» – «Кубань»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Ринат Деушев (Москва);

    «Динамо» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону);

    «Локомотив» – «Мордовия»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).

    Источник: РФС

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    17.05.2016 22:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 мая 2016, 06:24

      Зенит сольет матч Динамо.

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      ...
      Рейтинг: +15

      однозначно - местные адми > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 мая 2016, 16:01

      согласен - им уже пофигу на все

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