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    Петер Шмейхель: «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне смертельно скучен»

    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился своим мнением об игре манкунианцев в нынешнем сезоне.

    «Манчестер Юнайтед» – клуб, который я люблю и любил с детства – был смертельно скучен в этом сезоне.

    Это один из тех клубов, которые пошли в совершенно неправильном направлении. Мы никогда не играли так, как сейчас. Никогда не уходили в защиту, поведя в счете 1:0. Всегда старались забить второй, третий.

    Вся та тяжелая работа, которую сэр Алекс проделал вслед за сэром Мэттом Басби, пошла насмарку. Как фанат я прежде всего хочу побед, но также мне хотелось бы, чтобы игра приносила удовольствие», – сказал Шмейхель.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    17.05.2016 21:30
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: -40

      bombardir70 17 мая 2016, 23:55

      Да уж, скучнее МЮ только Ростов, надо Бердыева в МЮ и Шмейхель прямо на стадионе застрелится.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 мая 2016, 22:04

      Что есть, то есть.

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 17 мая 2016, 21:37

      Батя чемпиона дело говорит

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