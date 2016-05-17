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    Ребров: «У Рианчо заканчивается контракт, его никто не увольнял»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал информацию о том, что его помощник Рауль Рианчо покинет клуб. Ранее сообщалось, что Рианчо может перейти на работу в «Ростов».

    – Сергей Станиславович, могли бы вы прокомментировать информацию о возможном увольнении Рауля, насколько эта информация соответствует действительности?

    – Увольнение? У него заканчивается контракт, его никто не увольнял.

    – Он сейчас продолжает находиться в «Динамо"?

    – Сейчас он в «Динамо», но решать Раулю – продлевать контракт или нет. Я с удовольствием продлю с ним контракт, если он хочет. Никто не увольнял.

    – Возможно, я неправильно сформулировал вопрос. Речь шла об уходе. А именно сообщается о том, что Рауль, возможно, подпишет контракт с «Ростовом».

    – Я точно не знаю. У него заканчивается контракт через месяц, а что с ним будет, он решает сам, он взрослый человек и сам решает свое будущее. Я с удовольствием оставил бы его в «Динамо». Как он решит – так и будет.

    – Но сейчас он работает с вами в «Динамо"?

    – Да, он работает, у него еще контракт с «Динамо», – приводит слова Реброва «Футбол 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2016 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 мая 2016, 15:18

      Его уже ждут в Ростове.

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