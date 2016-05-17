В финале Лиги Европы будет использована система Hawk-Eye

В финальном матче Лиги Европы, впервые за всю историю проведения соревнований под эгидой УЕФА будет применена система автоматического определения взятия ворот.

«Технологии определения взятия ворот и дополнительные помощники рефери идеально дополняют друг друга. Главная задача дополнительных помощников не в том, чтобы следить за линией ворот и решать, пересек ее мяч или нет. Скорее, они должны наблюдать за всем, что происходит в штрафной, и помогать главному судье принимать верные решения. Теперь, когда есть технология определения взятия ворот, они могут полностью сосредоточиться на событиях в штрафной – самой важной части футбольного поля», – заявил старший офицер УЕФА по делам судейства Пьерлуиджи Коллина.