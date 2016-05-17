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    Промес: «Аленичеву не стоило надевать шарф тульского «Арсенала», но я его понимаю»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес считает, что главному тренеру красно-белых Дмитрию Аленичеву не стоило надевать атрибутику тульского «Арсенала».

    «Мы должны понимать: Аленичев работал в Туле не один год, он выводил ее в Премьер-лигу и с ним же команда вылетала. Аленичев за это в ответе, так что мы должны разделять его радость оттого, что «Арсенал» снова вернулся в РФПЛ. Вот вы что бы в этом случае сделали?

    Аленичев вправе праздновать, но, вероятно, фанаты были не очень рады это видеть. Возможно, отмечать стоило более приватно, и шарф надевать не надо было, но я полностью понимаю, почему Аленичев это сделал. Понимаю и фанатов, но Аленичев заслужил немного симпатии. Он тоже человек и он счастлив, что «Арсенал» вернулся, и в тот конкретный момент я бы поступил так же, как Аленичев», – сказал Промес.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.05.2016 18:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 17 мая 2016, 19:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бля,как он заеб... Вставлять свои 5 копеек

      -8
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