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    Сергей Андреев: «ЦСКА вряд ли упустит чемпионство»

    Бывший наставник «Ростсельмаша» Сергей Андреев прокомментировал победу «Ростова» над «Уралом» в матче 29-го тура РФПЛ.

    «Рад, что команда победила «Урал» и гарантировала себе участие в Лиге чемпионов. Отличный подарок на мой юбилей. Хотя, честно признаюсь, тревога за результат была. Сказывалось огромное давление, ведь необходимо было побеждать, плюс вся эта ситуация с допинг-тестом. В стартовые 20 минут было создано четыре отличных момента, но реализовать их не получилось. А потом игра была натужной.

    «Ростов» сохраняет шансы на чемпионство. Верю ли я в итоговую победу? Вряд ли ЦСКА упустит свое», – сказал Андреев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2016 17:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 18 мая 2016, 12:50

      Уважаемый мной, Сергей Андреев прав, ЦСКА не упустит чемпионство - Рубин 21.05.2016 г. будет бит! Вперед ЦСКА!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 мая 2016, 12:17

      Недруги, молчите.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 17 мая 2016, 21:29

      Нам пох у нас гинер всех купит,он однажды даже Манчестер сити подкупил и они нам проиграли

      2
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 17 мая 2016, 21:26

      ЦСКА своего не отпустит.будет воевать как и другие\\\

      4
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 17 мая 2016, 18:48

      ЦСКА ЧЕМПИОН!

      8
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