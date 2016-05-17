Сергей Андреев: «ЦСКА вряд ли упустит чемпионство»

Уважаемый мной, Сергей Андреев прав, ЦСКА не упустит чемпионство - Рубин 21.05.2016 г. будет бит! Вперед ЦСКА!
Бывший наставник «Ростсельмаша» Сергей Андреев прокомментировал победу «Ростова» над «Уралом» в матче 29-го тура РФПЛ.
«Рад, что команда победила «Урал» и гарантировала себе участие в Лиге чемпионов. Отличный подарок на мой юбилей. Хотя, честно признаюсь, тревога за результат была. Сказывалось огромное давление, ведь необходимо было побеждать, плюс вся эта ситуация с допинг-тестом. В стартовые 20 минут было создано четыре отличных момента, но реализовать их не получилось. А потом игра была натужной.
«Ростов» сохраняет шансы на чемпионство. Верю ли я в итоговую победу? Вряд ли ЦСКА упустит свое», – сказал Андреев.