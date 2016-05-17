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    Федун: «После матча «Спартак» – «Зенит» у меня чуть инфаркт не случился»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал об отношении к второй команде красно-белых, а также признался, что после матча с «Зенитом» (2:5) у него едва не случился инфаркт.

    «Спартак-2» продолжит существование, учитывая сложную финансовую ситуацию? Слушайте, зарплата одного легионера — вот бюджет второй команды. Потому, разумеется, мы продолжим этот проект. Благо оттуда появляются ребята в основную команду, вспомните тех же Кутепова, Зуева, Мелкадзе.

    Да, команда провалила концовку сезона в ФНЛ, безвольно проиграла «Тосно», это неприятно. Но в целом проект оправдывает себя. Ребята моложе всех и при этом занимают высокие места в ФНЛ. Нравится ли, как играет «Спартак» Аленичева? Последние четыре игры — нравится. А после «Зенита» (2:5) у меня чуть инфаркт не случился, честно скажу», – сказал Федун.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.05.2016 15:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 мая 2016, 01:46

      2:5 вполне прилично. Привыкай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 17 мая 2016, 18:59

      Вообще-то в эпоху Федуна Спартак дважды проигрывал Зениту со счетом 0:5. Почему Федун до сих пор жив?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 17 мая 2016, 18:50

      это как в том анекдоте : " Двое в похоронной процессии : А могли ещё пару голов забить... Да брось ты и так славненько получилось ! "

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 мая 2016, 17:39

      Спартак -2 знал что ему невозможно выйти вот и сливал очки нуждающимся.А так было же видно что Спартак-2 запросто вышел бы в высшую лигу.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Диктор 17 мая 2016, 17:42

      Зарабатывал?

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 17 мая 2016, 17:20

      Да уровень слишком команд разный просто

      0
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