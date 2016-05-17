Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Федун: «Не для 5-го места мы строили стадион и вкладывали деньги в «Спартак»

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поблагодарил болельщиков за хорошую посещаемость, а также признался, что он не может быть довольным результатами, которые показывает команда Дмитрия Аленичева.

    «В прошлом нас критиковали даже за вторые места. Хотя нас миллиметры отделяли от золота. Потому ощущения двойственные сейчас — четыре победы подряд, команда наконец заиграла. Большое спасибо болельщикам — после откровенного разговора с ними у игроков «поперло», они встряхнулись.

    Здорово, что «Открытие Арена» увидит еврокубки, наши ребята получат международный опыт. Но не для 5-го места мы строили стадион, вкладывали в команду деньги», – сказал Федун.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2016 14:49
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 мая 2016, 20:05

      Только в стадион ты и вложил свои деньги,а в остальном ты их проеб...л

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 мая 2016, 17:51

      Очередное доказательство что крупные траты не все решают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 мая 2016, 17:48

      Простой совет-перестаньте по ходу сезона втирать в прессе о возможной замене тренера-это нервирует и тренера и игроков.Разбирайтесь по окончанию сезона .И реально дайте уже хоть одному тренеру поработать -вот так вот по щелчку пальцев ни одна команда не заиграет.Ну и последнее усильте качественно состав-результат будет -поверьте.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 мая 2016, 17:35

      Для Федуна проклятого
      Не выше места пятого.
      А для болельщиков с руки
      И чемпионство в Лужники

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Pizarro 17 мая 2016, 15:48

      За стадион Вам низкий поклон господин Федун!!! А какие еще плюсы???? Их нет!!!
      1. Трансферная политика из года в год - твердый "неуд"! Спортивные агенты "Спартака" "пилят" Ваши деньги, а результата нет!
      2. А как уходят игроки из "Спартака"? - сплошные скандалы и это длится с конца Романцевских времен.
      3. Сколько тренеров сменилось за последние годы - результата нет - они, что все плохие? "Трениришко" в "Спартаке" якобы "никакой", а в Испании с командой третий год подряд выходит в финал Лиги Европы (два уже выиграл). Это говорит, что и с тренерами "Спартак " работать не умеет.
      4.Спартаковская школа - одна из лучших, но где ее воспитанники? Что выиграли? Чего добились?
      5. Все ранее перечисленное говорит о том, что напрочь отсутствует стратегический план развития ФК "Спартак"! Грустно, но пятое место это именно то место на какое "наиграл" "Спартак"!

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn > Pizarro 17 мая 2016, 16:10

      И все про бабки и про бабки базарит фердун

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > vvv246 17 мая 2016, 21:13

      Стесняюсь спросить про 20-3... А когда и где это было?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 мая 2016, 15:34

      Игроков покупать надо выше уровнем,и будет результат

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 17 мая 2016, 15:30

      инфраструктура -эт хорошо, но где игрочишки??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 17 мая 2016, 15:16

      Ну так г. Федун надо вкладывать не только в стадион и развитие молодежи, но также в главную команду!!! покупать хороших игроков!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > Obojaemiy 17 мая 2016, 15:38

      Это все равно, что вкладывать деньги в дороги. Пока управленцы бездарны - сколько денег не вкладывай результата не будет. Вот Федун впервые поставил крайне скромную задачу - 4-ое место и Димка все равно провалил ее.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 17 мая 2016, 15:03

      Не давите на Аленичева, и будет Вам, господин Федун, результат!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > kachan63 17 мая 2016, 15:23

      А Аленичев хоть когда-то хоть кому-то давал результат на серьезном уровне? Ну кроме как в ФНЛ, и как показала практика тот результат оказалось несложно повторить. Да и второе место в ФНЛ серьезным достижением не назовешь.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 мая 2016, 15:01

      Хорошо не сказал: "не для того мы строили стадион, чтобы нохчи на нем тренировались")))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11