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    Болельщики «Динамо» пообщались с футболистами после поражения от «Кубани»

    Бывший глава фан-клуба «Динамо» Всеволод Алексеев рассказал о том, что болельщики клуба пообщались с динамовскими игроками на тренировочной базе.

    «Поговорить с футболистами «Динамо» по прилету болельщикам не получилось. Но переговорили с игроками на базе. Предельно откровенно», — заявил он.

    Напомним, что после вчерашнего поражения от «Кубани» (0:1) в матче 29-го тура РФПЛ столичная команда оказалась в зоне стыковых игр за право остаться в Премьер-лиге.

    Источник: Twitter

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    17.05.2016 11:32
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 17 мая 2016, 16:55

      А сколько клуб за год заплатил штрафов из-за болельщиков? Может они хотели сброситься и этот должок отдать?. Когда спартачи поплелись к балелам и как овцы смотрели на то как на них орут как то не по себе и стыдно за игроков было, я думал Федун патом выставит или хоть озвучит им счетик сколько за этих умников он в течении года штрафов заплатил.

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 17 мая 2016, 15:10

      Видео разговора есть?

      0
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      Рейтинг: +11

      Gust 17 мая 2016, 14:55

      В пейнтбол играли в этот раз? нет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59

      Galdini 17 мая 2016, 14:08

      Наверное обсуждали планы на след. год в ФНЛ.

      -1
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      Рейтинг: +161

      adekvat > Galdini 17 мая 2016, 16:06

      Да зато хоть будет какая то радость, за столько лет, когда вернуться в РФПЛ. Пусть еще спартаку посоветуют на следующий год повторить их ноу хау.

      1
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      Рейтинг: +345

      Наварх 17 мая 2016, 13:52

      Это ни на что не влияет, взяли моду общаться с футболистами. Вы что тренер, психолог или кто? От Ваших соплей ничего не изменится. На месте футболистов я бы послал, с какого перепуга я (футболист) должен общаться с непонятными и незнакомыми мне людьми? Что они мне скажут? Ничего дельного это точно... Это футбол, спорт, а не разборки в детском саду. Мотивировать игроков должен тренер, руководство. Вот идите к ним и плачьте, как раз это их дело словесный понос.

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > Наварх 17 мая 2016, 14:41

      я как болельщик, имею право требовать от футболистов отдачи. Ведь я хожу на стадион покупая билет, смотрю трансляции, покупая эфирные пакеты каналов, ношу клубную символику, покупая ее в официальных магазинах. Если умножить сумму этих цифр на количество болельщиков, получается, что они нам порядком должны...хотя бы самоотдачей!!!

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      Рейтинг: +345

      Наварх > ruverzema29rus 17 мая 2016, 14:55

      Они ничего не должны. у них есть контракт и там не написано о Ваших правах и Вы не имеете права требовать, что либо от футболистов. Зарплату не Вы платите и контракты не Вы подписываете. Вы зритель, смотрите как "работают другие", для футболистов это работа. Футболисты ничего не должны и не будут должны Вам, много чести. Сидит ватник на диване грызёт семечки и кричит футболистам Вы мне должны, идиоты...

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      Рейтинг: +25

      Semёn > Наварх 17 мая 2016, 15:28

      Где были-бы футболисты без болельщиков, зрителей? Для кого бы работали? Вот-вот. Про зрителей на диване, если брать в целом футбол, вообще фееричный бред. С телеправ миллиарды зелёных денег идут в клубы, основной доход в АПЛ, на секундочку.

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      Рейтинг: +345

      Наварх > Semёn 17 мая 2016, 15:45

      Есть тонкий момент, футболисты ничего не должны болельщикам. Хотите смотрите футбол, хотите не смотрите. Конечно, всё зависит от популярности вида спорта, от кол-ва болельщиков, но это не говорит о том, что спортсмен, что то должен Вам лично. Спортсмен не был ничего должен и не будет, он должен отработать контракт в котором ни слова о том, что он должен Пети Васечкину из Задрыпинска. Фееричный бред в том, что Вы платите за свои удовольствия и удобства провайдерам, а не футболистам. Вы купили билет в кино, посмотрели, Вам не понравилось, а после кино Вы же не кричите и не плачете, что Актёр Вам должен...

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      Рейтинг: +840

      sined1951 > ruverzema29rus 17 мая 2016, 23:20

      Вы, милейший, не имеете никакого права чего-то требовать с игроков. Требовать надо с руководства команды, которое отвечает за укомплектованность игроками и работу с ними. В Европе если болельщики недовольны игрой команды, то они требуют отчета от президента клуба и владельца клуба, а не от игроков.

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      Рейтинг: +840

      sined1951 > 17 мая 2016, 23:31

      Уважаемые болельщики! А почему никто не подумал о том, что для сегоднящей Москвы иметь 4 команды в высшем дивизионе уже много. Сейчас многое зависит от денег. Если на игру команды приходит от 3-х до 6-ти тысяч болельщиков, то место такой команды в ФНЛ. А на былые заслуги смотреть нечего, сейчас другая жизнь.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 17 мая 2016, 13:31

      Просто они хотят в ФНЛ)))

      -1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 17 мая 2016, 13:25

      билеты дешевые будут

      0
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      Рейтинг: +224

      Ele13 17 мая 2016, 13:15

      Жаль Динамо, такой клуб со славной историей, и такая катастрофа. К руководству нужно обращаться, игроки просто юнцы ещё, весь состав распродали..

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      Рейтинг: +51

      grihakr 17 мая 2016, 12:54

      динамикам надо очиститься в фнл и вернуться в следующем году

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      Рейтинг: +577

      yurdin > grihakr 17 мая 2016, 14:04

      Очиститься от чего?

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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 17 мая 2016, 12:53

      Да ладно, с кем там разговаривать, одни вчерашние дублёры, напугаете пацанов они вообще на поле больше не пойдут.

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