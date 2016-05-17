Болельщики «Динамо» пообщались с футболистами после поражения от «Кубани»

Бывший глава фан-клуба «Динамо» Всеволод Алексеев рассказал о том, что болельщики клуба пообщались с динамовскими игроками на тренировочной базе.

«Поговорить с футболистами «Динамо» по прилету болельщикам не получилось. Но переговорили с игроками на базе. Предельно откровенно», — заявил он.

Напомним, что после вчерашнего поражения от «Кубани» (0:1) в матче 29-го тура РФПЛ столичная команда оказалась в зоне стыковых игр за право остаться в Премьер-лиге.