Болельщики «Динамо» пообщались с футболистами после поражения от «Кубани»

А сколько клуб за год заплатил штрафов из-за болельщиков? Может они хотели сброситься и этот должок отдать?. Когда спартачи поплелись к балелам и как овцы смотрели на то как на них орут как то не по себе и стыдно за игроков было, я думал Федун патом выставит или хоть озвучит им счетик сколько за этих умников он в течении года штрафов заплатил.
Бывший глава фан-клуба «Динамо» Всеволод Алексеев рассказал о том, что болельщики клуба пообщались с динамовскими игроками на тренировочной базе.
«Поговорить с футболистами «Динамо» по прилету болельщикам не получилось. Но переговорили с игроками на базе. Предельно откровенно», — заявил он.
Напомним, что после вчерашнего поражения от «Кубани» (0:1) в матче 29-го тура РФПЛ столичная команда оказалась в зоне стыковых игр за право остаться в Премьер-лиге.