Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» опубликовал ролик, посвященный болельщикам команды

    «Спартак» представил видеоролик, посвященный болельщикам команды. Видео было опубликовано после того, как красно-белые разгромили «Терек» (3:0) в домашнем матче 29-го тура РФПЛ и обеспечили себе пятое место, гарантирующее выступления в Лиге Европы в следующем сезоне.

    «Что нас объединяет? Что роднит столь разных людей, как братьев? Ответ внутри, в нашей крови, в нашей ДНК. Это делает нас теми, кто мы есть, и ничто этого не изменит. Это — «Спартак». Мы все одной крови. Дух Народной Команды. Достоинство в Нашей Крови. Дом — Наша Крепость. Даем Настрой Команде. Душа Наша — Красно-Белая. Дружба Наша Крепка», — говорится в ролике.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2016 10:23
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 17 мая 2016, 13:34

      Молодцы отличный ролик,до дрыжиков,хоть болею за Зенит)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      xuba 17 мая 2016, 12:50

      с выходом в лигу европы))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 17 мая 2016, 11:46

      Хех, по народному и вылетит народная команда из квалификации в ЛЕ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 17 мая 2016, 11:34

      Отлично!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 17 мая 2016, 10:59

      Спасибо КБ братьям, за прекрасную работу!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      maks59569 17 мая 2016, 10:51

      молодцы браво

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11