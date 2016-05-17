Егоров: «Не чувствую конкуренции с нашими судьями»

Футбольный арбитр Александр Егоров рассказал о конкуренции среди российских футбольных судей.



«Не чувствую конкуренции с нашими судьями, которые получают возможность работать в еврокубках и международных турнирах. Я возрастной арбитр и прекрасно понимаю, что нужно дать дорогу молодым ребятам. Желаю всем перспективным коллегам судить на чемпионатах мира и Европы.



У меня, к сожалению, а может, наоборот, нет возможности работать на этих турнирах в силу возраста. Но я делаю свою работу в России, а коллеги пусть проявляют себя на международной арене», — отметил арбитр.