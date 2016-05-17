Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп: «В финале мы не собираемся просто «играть в футбольчик»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к Лиге Европы. Напомним, в финале этого турнира мерсисайдцы сыграют с «Севильей».

    «Приятно выйти в финал. Когда я только приехал сюда, не мог себе такого представить, работы было непочатый край. Но этот турнир мне по душе. От нашей европейской кампании легко было получать приятные эмоции. У нас было несколько волшебных вечеров на «Энфилде», команда выдавала замечательные матчи. Горжусь ребятами, все это далось нам непросто. По-другому и быть не может, в финал легко не попадешь», – сказал Клопп.

    Также наставник поделился мнением о предстоящей игре.

    «В таком матче шансы всегда 50 на 50. Фаворитов нет, никому ничего не гарантировано. Напряженная во всех смыслах игра. Часы до финала идут медленно, другие подобные факторы. Но чем больше давление, тем я спокойнее. Я знаю, что тут не надо действовать силой. Это же игра, а от игры нужно получать удовольствие. Перед игрой надо вместе работать и вместе мечтать, а потом на поле сделать все, чтобы эту общую мечту исполнить. Ничего не гарантировано, но возможно все. Мне этого хватает, чтобы всякий раз с нетерпением ждать игры. Поэтому я рад, что у нас в Базеле будет такая возможность.

    Будет много борьбы, по всему полю. Если собираешься «немножко поиграть в футбольчик», кубков не выиграешь. Надо показать, что ты готов к серьезным достижениям».

    Матч «Ливерпуль» – «Севилья» состоится в среду, 18 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2016 01:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 17 мая 2016, 16:47

      С победой Ливерпуль! Очень хочется так сказать завтра, после матча!!! YNWA!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 17 мая 2016, 04:17

      Футболчик? Думаю будет футболище

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      Громит 17 мая 2016, 02:14

      You'll Never Walk Allone!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11