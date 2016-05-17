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    Аленичев: «Пятками я игрокам запрещаю играть»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после матча 29-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0) рассказал о своих методах работы, а также признался, что не видел третьего гола.

    «Пятками я игрокам запрещаю играть, потому что считаю это неэффективным. На разборах и тренировках прошу не делать этого.

    Третий гол я не видел, давал в это время указания Кутину. Титов передал, что это был отличный мяч. Мы единомышленники в футбольном плане, поэтому я ему верю, хочется скорее посмотреть этот гол», – сказал Аленичев.

    Источник: Sports.ru

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    17.05.2016 00:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 мая 2016, 08:39

      Все правильно, играть надо "головой".

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 17 мая 2016, 00:21

      бред

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 17 мая 2016, 00:18

      сперва прочитал "пятаками..." ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 17 мая 2016, 00:07

      Играть надо всем, чем можно (и нельзя... ну, почти:)) ). А на запретах далеко не уедешь.

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