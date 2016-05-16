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    Аленичев: «Бывают моменты, когда хочешь занять первое место, а получаешь пятое»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал исход матча 29-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0). За тур до конца чемпионата москвичи находятся на пятой строчке и гарантировали себе участие в Лиге Европы.

    «Приятно, что решили задачу попадания в еврокубки, но всегда хочется большего. Если бы попали в Лигу чемпионов, то настроение было бы лучше. Полного удовлетворения у меня нет, потому что я максималист по жизни. Но такие моменты тоже бывают: когда ты хочешь занять первое место, а получаешь пятое. Но это опыт, который мне и моей команде в будущем должен помочь», – сказал Аленичев.

    Также наставник рассказал о причинах невыхода на поле Зе Луиша.

    «В 11 утра вся команда вышла на прогулку, Зе Луиш вышел на поле на пробежку, но сделал пару рывков и понял, что не в состоянии сыграть даже одну минуту. Завтра он сделает обследование, оно покажет, насколько серьезна проблема. Зе Луиш набрал форму, функционально был готов, для меня это была неприятная новость».

    Кроме того, специалист похвалил игру защитников «Спартака».

    «Тяжелейший матч, соперник был сильный и обыграл нас в первом круге. Всегда команды Рашида Рахимова отличались дисциплинированностью, организованностью. Рад за Лоренсо Мельгарехо. Четвертую игру подряд в защите безупречно сыграли, были моменты у «Терека» при стандартных положениях, к чему мы готовились, но забить им не удалось».

    Источник: Р-Спорт

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    16.05.2016 22:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 17 мая 2016, 09:32

      Хочешь первое, занял пятое, а заслуживаешь последнее

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 мая 2016, 23:16

      Ну надо быть объективным-не с этим составом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 мая 2016, 23:05

      хааааа....))) на шару вошел в пятерку...уже первое место хотел якобы...умора

      -2
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      Рейтинг: +171

      Мы Русские 16 мая 2016, 23:03

      Молодец Дима! Да, целый сезон ушел на разгребание сомнительных игроков и на понимание кто действительно хочет играть и прибавлять, думаю в следующем сезоне будет получше. К Дмитрию Анатольевичу можно только одну претензию предъявить - он верит до последнего в опытных, но как показала практика - необходимы были Кардинальные меры и они отчасти спасли этот сезон. К ЛЕ необходимо купить максимум 1-2 игроков ВЫСОКОГО уровня, ибо легионеры за 3-5 млн. совсем не оправдывают своё местонахождение.

      4
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 16 мая 2016, 22:52

      Поздравляю с попаданием в Еврокубки, ЛОКО же как всегда в говне, зато наверно Смородина в плюс вышла в этом году, ей же плевать на результат, главное деньги деньги..

      Скоро болельщики не будут ходить на стадион, и не будет прибыли, нет еврокубков, нет прибыли, скоро развалится клуб.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > fcsmRomik 16 мая 2016, 23:22

      В том году концовка печальна, в позапрошлом вообще ужас, Чемпионство все в кармане, нет начали проигрывать всем подряд... Это синдром... что и в этом году!

      3
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      Рейтинг: +84

      АНДО > LOKOfanatik19 16 мая 2016, 23:49

      ЭТО ПЕЧАЛЬНО НО ФАКТ! ПРАВДА ОНИ УЖЕ 5-6 СЕЗОНОВ ПРОВАЛИВАЮТ КОНЦОВКУ СЕЗОНА! Я САМ БОЛЕЛЬЩИК ЛОКО УЖЕ ЛЕТ 16, НО ПОСЛЕ 2004 ГОДА У ЛОКО ОДНИ ПРОВАЛЫ... И ЭТО ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО!

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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > АНДО 16 мая 2016, 23:57

      Да ты прав, то самый победный гол Лоськова...

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      Рейтинг: +84

      АНДО > LOKOfanatik19 17 мая 2016, 00:12

      ЗОЛОТОЙ СОСТАВ НАЧИНАЯ С 99 ГОДА И ДО 2004. НИГМАТУЛЛИН, ЛОСЬКОВ, В ОБОРОНЕ ЛЕККХЕТО, СЕННИКОВ, ТОТ ЖЕ ИГНАШЕВИЧ, МАМАЕВ, АШВЕТИЯ, ЛИМА, ОБИОРА, И ДЛЯ МЕНЯ В ОСОБЕННОСТИ МАРАТ НАИЛОВИЧ ИЗМАЙЛОВ(ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА) ТОТ СОСТАВ ЧТО НЕ ИМЯ ТО ЗВЕЗДА!!!

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      Рейтинг: +84

      АНДО > LOKOfanatik19 17 мая 2016, 20:23

      ТОЛЬКО НЕ МАМАЕВ А МАМИНОВ

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