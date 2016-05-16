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    Кононов поздравил ЦСКА с чемпионством

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после матча 29-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2) поздравил армейцев с чемпионством, хотя они еще не гарантировали себе титул.

    «Поздравляю ЦСКА с чемпионством. Еще тур? Я думаю, все равно шансы большие», – сказал Кононов.

    Также наставник поделился впечатлениями от игры.

    «Первый тайм – живой, быстрый, прессинг с обеих сторон. К сожалению, пропустили после ошибки в центре поля, а во втором тайме пропустили быстрый гол. ЦСКА играл вторым номером, мы старались позиционно атаковать, но не получилось».

    Источник: Sports.ru

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    16.05.2016 22:13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 мая 2016, 07:34

      Ой и рановато, господин Кононов.

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 16 мая 2016, 23:56

      Похоже, сглазить хочет. Шутка!

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 мая 2016, 23:32

      болею за ростов как и за лестер...чтоб еще раз было доказано что не деньги решают все!!!

      2
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      Рейтинг: +96

      vlad10180v 16 мая 2016, 23:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      даже ничья все равно цска на первом останется

      -11
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 16 мая 2016, 23:18

      В последнем туре ничейка и плакало это 1-е место.

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 16 мая 2016, 23:11

      Да гражданин КОНОНОВ ваше дело ШВАХ! Готовьтесь к отставке !

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 мая 2016, 22:54

      может он! анонимку написал против ростова....))

      1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 16 мая 2016, 22:53

      Скорей всего да, болел сегодня за Краснодар, но что то резвые быки прогнулись под конями. Рубин не соперник ЦСКА, так что ЦСКА с чемпионством!!!

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > LOKOfanatik19 16 мая 2016, 23:00

      даже если в этот сезон и не соперник..а возьмет и обыграет!!! ненужно делать преждевременных выводов..в жизни все бывает!

      1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > Chernyi Lis 16 мая 2016, 23:24

      Ты прав все бывает, но такой Рубин не сможет, тем более что ЦСКА на подъеме и это видно!!!

      1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > Chernyi Lis 16 мая 2016, 23:24

      Кстати тоже с Башкирии и за Уфу топлю...

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 мая 2016, 22:25

      Да рановато пока.

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 16 мая 2016, 22:25

      канечно уже все решено , все куплено, и матч слил краснодар 100%, ростов все равно лучше, и это в очной встрече они доказали)

      -2
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      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Челнинец 16 мая 2016, 22:29

      Конечно куплено я купил
      Все такие умные

      3
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Rzn_za_cska 16 мая 2016, 22:32

      да у тебя даже пивка купить денег нету, шуруй отсюда, Просто все против Ростова, я еще не удивлюсь если в допинг пробе найдут что нить, все подстроено, Если еще один матч между ними будет, твои кони лягут под командой бердыева, потому что купить не смогут)

      -3
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Челнинец 16 мая 2016, 22:35

      КтО тебе сказал ? Что я против они молодцы а про деньги уж помолчи

      -2
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      Рейтинг: +43

      bfg32 > Челнинец 16 мая 2016, 22:39

      Это Гинер все купил))))Олень,открой глаза,
      ЦСКА возьмет золото!!!

      -2
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk > Челнинец 16 мая 2016, 23:08

      Вобще-то у Зенита денег поболее чем у ЦСКА. Согласишься со мной? По твоей логике Зенит должен быть чемпионом, а Ростов с его финансовыми проблемы в стыках. Ростов, вернее Бердыев мне импонирует, и если они возьмут золото, я конечно расстроюсь, но не так сильно, если бы выиграла твоя логика! Бердыев супер-тренер и с этим не поспоришь. Вобщем респект Ростову и его тренеру и пусть победит сильнейший!

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