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    «Газовик» сменит учредителя

    Президент «Газовика» Василий Столыпин рассказал о том, что клуб сменит состав учредителей. Ранее сообщалось об изменении названия клуба, который в РФПЛ будет выступать как ФК «Оренбург».

    «В состав учредителей «Оренбурга» войдут правительство Оренбургской области и сам город. Смена названия произошла по причине того, что сейчас «Газовик», как и санкт-петербургский «Зенит», принадлежит одной и той же государственной структуре – ПАО «Газпром», что противоречит регламенту РФПЛ.

    У нас будет другой учредитель, в связи с чем меняем и название. Бюджет «Оренбурга» будет соответствовать уровню РФПЛ», – сказал Столыпин.

    Источник: ТАСС

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    16.05.2016 19:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6913

      батог 16 мая 2016, 21:50

      оренбург нормально.а то в лч газовик не перевести на английский

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