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    Президент «Урала»: «Перед матчем с «Ростовом» нас никто не стимулировал»

    Президент «Урала» Григорий Иванов в преддверии гостевого матча 29-го тура чемпионата России с «Ростовом» дал понять, что его команда не намерена без борьбы отдавать очки своему сопернику.

    – Ребята готовы выходить, биться, – сказал Иванов. – Настраиваемся как на рядовой матч. Понятно, что для кого-то он рядовым не будет, но мы будем просто выходить и играть – надо добрать очки, которые недобрали после перерыва. К давлению публики в Ростове-на-Дону готовы, нас полным стадионом не удивишь.

    – На вас не выходили третьи клубы с целью так называемого стимулирования?

    – Нет, никто на нас не выходил, никто нас не стимулировал, ничего не предлагал. Будем играть, как играем.

    – То есть, никаких двойных или тройных премиальных?

    – Нет, ничего такого.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2016 17:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5873

      maygli 16 мая 2016, 19:45

      А на фиг напрягаться, за них всё Мутко и Ко сделали, ФИФУ подогнали. Будут плохо себя вести с Уралом, накажут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 16 мая 2016, 18:39

      Обидно, понимаешь!..

      1
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      Рейтинг: +124

      1cent 16 мая 2016, 18:37

      стимуляция простаты черенком лопаты

      -1
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 16 мая 2016, 18:10

      А Вам никто случайно, за матч не забашлял???. Этож надо такие вопросы задавать самому президенту)))

      1
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      Рейтинг: +12

      Spooky Kid 16 мая 2016, 17:57

      И так понятно, что сольют.

      -3
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