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  • Власти Нижегородской области опровергли информацию об урезание расходов на борьбу с онкологией ради ЧМ-2018

Власти Нижегородской области опровергли информацию об урезание расходов на борьбу с онкологией ради ЧМ-2018

16 мая 2016, 17:14
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Пресс-служба губернатора Нижегородской области выступила с опровержением появившейся ранее информации о том, что властям региона пришлось урезать расходы на борьбу с онкологией, пустив средства на строительство объектов к ЧМ-2018.

Как сообщила начальник управления развития бизнеса в России и СНГ международного рейтингового агентства Fitch Ratings Юлия Бельская фон Телль: «В рамках 10-той конференции Fitch Ratings по городам и регионам России Наталья Геннадьевна Лобанова в своем выступлении говорила о том, что, несмотря на давление на региональный бюджет, связанное со строительством инфраструктурных объектов к чемпионату мира по футболу 2018г., область находит возможности для решения социальных задач. В качестве примера, Наталья Геннадьевна говорила о введении в эксплуатацию новой областной онкологической поликлиники».

По данным министерства здравоохранения региона, объем финансирования здравоохранения в 2016 году, несмотря на объективные экономические трудности, в том числе и на онкологию увеличился: расходы на программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению в 2016 году, по сравнению с 2015 годом.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (1)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463413487
После олимпийских игр ухудшилась ситуация в стране. Теперь ожидаемо будет ухудшаться ситуация перед и после ЧМ 2018. Вова ухе нашел оправдание, мол сами россияне ползали за ним на коленях и просили:"Хотим олимпиаду и ЧМ 2018".
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