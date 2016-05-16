Власти Нижегородской области опровергли информацию об урезание расходов на борьбу с онкологией ради ЧМ-2018

Пресс-служба губернатора Нижегородской области выступила с опровержением появившейся ранее информации о том, что властям региона пришлось урезать расходы на борьбу с онкологией, пустив средства на строительство объектов к ЧМ-2018.

Как сообщила начальник управления развития бизнеса в России и СНГ международного рейтингового агентства Fitch Ratings Юлия Бельская фон Телль: «В рамках 10-той конференции Fitch Ratings по городам и регионам России Наталья Геннадьевна Лобанова в своем выступлении говорила о том, что, несмотря на давление на региональный бюджет, связанное со строительством инфраструктурных объектов к чемпионату мира по футболу 2018г., область находит возможности для решения социальных задач. В качестве примера, Наталья Геннадьевна говорила о введении в эксплуатацию новой областной онкологической поликлиники».

По данным министерства здравоохранения региона, объем финансирования здравоохранения в 2016 году, несмотря на объективные экономические трудности, в том числе и на онкологию увеличился: расходы на программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению в 2016 году, по сравнению с 2015 годом.