Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вице-президент «Терека»: «Спартак» разбудил в нас зверя»

    Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов высказал мнение по поводу отказа «Спартака» в предоставлении грозненцам тренировочного поля накануне матча 29-го тура РФПЛ.

    – «Терек» ответит «Спартаку» на поле?

    – Наш соперник разбудил в нас зверя. Когда «Терек» разозлен, то с ним справиться очень тяжело. Вспомните, когда Иванов был удален в прошлом чемпионате в матче между нашими командами. Команда посчитала, что красная карточка была несправедливой, вышла на второй тайм и превратила 0:2 в 4:2.

    – В душе есть надежда, что ваш клуб попадет в Лигу Европы?

    – Шансы есть. Посмотрим, как сложатся оставшиеся матчи. На еврокубковую путевку претендуют и «Локомотив», и «Спартак».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2016 16:05
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 16 мая 2016, 22:01

      Интересно, что он теперь Кадырову про зверей расскажет? )

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2301

      baltika415 16 мая 2016, 21:38

      Звери обосрались!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 16 мая 2016, 21:36

      зверь оказался -ТАРАКАНОМ!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 16 мая 2016, 19:06

      да отдаст игру терек, как и отдал игру с уфой, краснодаром, крыльями, реально болелы терека знают что аак к чему, уефа не даёт играть в чечне и в дагестане, а снимать стадионы для этих игр дорогое удовольствие, да и не повезёшь туда тысячами болел, короче очень накладно если бы терек в еврокубки попал, вы реально думаете, что команда которая меньше всех пропусапла и имела меньше в ех поражений вдруг проигрывает 4 матча и одна ничья подряд, причём 2 на своём поле и соперники кроме краснодара и цска соперникт явно слабее в этом году терека.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 мая 2016, 17:37

      Мышь что ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 16 мая 2016, 16:10

      В 30-м туре по заказу вы зверем будите ещё бросаться на Ростов

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      maks59569 16 мая 2016, 16:07

      ну ну спартак вас победить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -58

      Nohco > maks59569 16 мая 2016, 16:30

      0-2)))) победит

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11