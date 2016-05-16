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    Семенов: «Спартак» поступил некрасиво»

    Защитник «Терека» Андрей Семенов прокомментировал решение «Спартака» отказать грозненской команде в предоставлении тренировочного поля накануне встречи 29-го тура чемпионата России.

    «Лично я за все время своей карьеры ни разу с таким не сталкивался. В команде до сих пор не поняли, почему «Спартак» так поступил. Нам ничего не объяснили. С нами поступили некрасиво. Может, «Спартак» и правда хотел поберечь поле, я не знаю. Повторюсь, ни разу с таким не сталкивался, но понять этот жест сложно.

    «Терек» от этого будет только злее, и, надеюсь, нашему настрою это только поможет. Плюс то, что сэкономили силы», – сказал Семенов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2016 14:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5873

      maygli 16 мая 2016, 21:56

      3:0... отдохнувшие злые едут домой на ковер к Кадырову "...судья продажная..."

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 16 мая 2016, 21:44

      ну и кто тут задницу вылизывал тереку , теперь можно спереди

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 16 мая 2016, 18:36

      Позор.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 мая 2016, 16:02

      Странное решение

      0
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      Рейтинг: -58

      Nohco > Asbjorn 16 мая 2016, 17:06

      Свинское решение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      abuker 06 16 мая 2016, 15:42

      Концу чемпионата грязные делишки пошли

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      толллян 16 мая 2016, 15:19

      удачи тереку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Apec22 16 мая 2016, 14:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мясо боится что Терек их догонит...вот поэтому и казявят как могут...

      -4
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