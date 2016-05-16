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    Губерниев: «Жаль, что Малафеев завершает карьеру. В России не так много хороших вратарей»

    Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу завершения карьеры голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева. Напомним, что после матча с «Локомотивом» российский вратарь попрощался с петербургскими болельщиками.

    «Вы знаете, мне без него будет скучно. Не хочу возвращаться ко всем нашим историям, о которых судачил весь мир. Слава – парень харизматичный. Мне глубоко жаль, что он из-за травм так, по большому счету, в «Зените» себя не реализовал в последние годы. После чемпионата Европы в питерской команде появился Лодыгин.

    Никто не держит за пазухой камней. Мы приятели. Я слежу за тем, что он делает в бизнесе. Не сомневаюсь, что он наблюдает и за мной. Жаль, что он завершает карьеру. У нас же не так много классных вратарей», – сказал Губерниев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2016 13:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17

      Neo-SPb 16 мая 2016, 20:24

      Губерниев - пес!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 16 мая 2016, 16:28

      Лицемер !!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 16 мая 2016, 16:23

      Уж не собрался ли Губерниев комментировать матч динамо - Зенит?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      ANDY38 16 мая 2016, 16:04

      Редактор, исправь статью.
      Малафеев не говорил так про себя.
      Это Губошлепов Дима разболтался как обычно...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 16 мая 2016, 15:11

      Зато в Дании полно хороших киперов.

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 16 мая 2016, 15:09

      улыбнуло интервью))

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      Ответить
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      Рейтинг: +362

      sargassov 16 мая 2016, 14:56

      Уж молчал бы, уже все что на что ума хватило, сказал

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > sargassov 16 мая 2016, 15:18

      ума у всех хватило додуматься про жену Малафеева и куда она ехала))) А вот смелости сообщить только у Губерниева! Поэтому твоя "колкость" только в пользу Димки))))

      1
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      Рейтинг: +141

      вавос 16 мая 2016, 14:53

      Сказал Малафеев,заканчивается этим новость,мда...))

      2
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