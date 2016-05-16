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    Мэр Манчестера вступился за болельщиков

    Мэр Манчестера Тони Лойд пообещал разобраться с инцидентом, который привел к переносу матча «Манчестер Юнайтед» с «Борнмутом» в 38-м туре английской Премьер-лиги.

    «Эта ситуация – возмутительна! Она создала огромные проблемы для многих болельщиков, приехавших издалека в том числе. Впустую потрачено время большого числа полицейских и военных. Сама эвакуация тысяч людей не могла обойтись без риска. Мы должны тщательно расследовать этот инцидент», – приводит слова Лойда AFP.

    По оценке руководства «МЮ», перенос матча обойдется клубу в 3 миллиона фунтов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2016 11:29
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